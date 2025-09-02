MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Ayla mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Çağlar olmuştu. Yeni bölümde ise mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül Salı MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...