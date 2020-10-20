MasterChef Türkiye'de şefler yarışmacılara bütün dana verdi ve danadan haşlama, tencere, fırın ve ızgara gibi çeşitli yemekler yapmalarını istedi. Barbaros ile Ebru'nun ilk etapta düello için anlaşması sonradan vazgeçmesi gergin anların yaşanmasına neden oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Şefler iki takımın yemeklerini de çok beğendi ancak MAVİ takım dokunulmazlığı almasını bildi. Kırmızı takım Mehmet Şefin kuzu sırtından oluşan özel yemeğini yaptı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Kırmızı takımda Emir ve Sefa, süre bittikten sonra yemeklerine malzeme ekledikleri gerekçesiyle değerlendirme dışında kaldı.

Berker ve Özgül'ün tabağı şefler tarafından beğenildi.

BİRİNCİ İSİM: ÖZGÜL

Özgül'ün belirlediği eleme adayı: BERKER

Takımın belirlediği eleme adayı: