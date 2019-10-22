MasterChef dün akşam hangi takım kazandı? Kim kaptan oldu? soruları MasterChef Türkiye izleyicisi tarafından merak konusu oldu. 14 yarışmacı öncelikle takım kaptanlığı için şerbetli tatlı hazırladı. Jürinin değerlendirmelerinin ardından Kırmızı ve Mavi takımlarının kaptanı belli oldu. İşte 21 Ekim MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Güzide kazandı. Güzide rakip takımının kaptanını ise Yasin olarak seçti. Ardından Yasin ve Güzide takım yarışmacılarını seçti.

Mavi Takım Kaptanı Güzide: Rıfat, Suna, Ekin, Cemre, Kıvanç, Murat

Kırmızı Takım Kaptanı Yasin: Eda, Alican, Yasin, F.Batuhan, Batuhan, Mustafa

YASİN AMACINA ULAŞTI

MasterChef Türkiye 33. bölümde kaptanlık oyununda kazanan isim Güzide oldu. Mavi takımın kaptanı olan Güzide, kırmızı takım kaptanlığı için Yasin'i seçti. Yasin böylece ilk kaptanlığını almış oldu...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu haftaki ödül oyunu yarışmasında Karadeniz mutfağı vardı. Jüri üyeleri yapılan yemeklerin ardından yarışı kazanan takımı açıkladı. Mehmet Şef'in Master Class ödülünü alan takım ise Kırmızı takım oldu. Yasin'in kaptanlık yaptığı Kırmızı takım horon teperek kutladı.