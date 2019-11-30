MasterChef dün akşam kim elendi? soruları ekranlara gelen 57. son bölümün ardından belli oldu. Dün akşam MasterChef'te kıyasıya rekabete giren yarışmacılar eleme heyecanı yaşadı. MasterChef eleme adayları Rıfat, Batuhan, Güzide ve Kıvanç Somer Şef'in Uskumru Dolmasını en iyi şekilde yapmak için yarıştı. İşte, 27 Kasım MasterChef son bölüm...

MASTERCHEF TÜRKİYE 58. BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF KİM ELENDİ? KİM GİTTİ?

MasterChef'te bu akşam eleme yemeği olarak Somer Şef'in uskumru dolması yapıldı. Teknik açıdan oldukça zor olan yemek yarışmacıları zorladı. En başarılı yemeği Batuhan yaptı ve elemeden kurtulan ilk isim oldu. İkinci isim de Güzide oldu. Bu akşam elenen yarışmacı ise Kıvanç oldu. Rıfat, yarışmaya devam ederek MasterChef 2019'da son 7'ye kaldı.

MASTERCHEF'TE ŞAŞIRTAN SÜRPRİZ

MasterChef'te elenen yarışmacı Kıavnç olmasının ardından Mehmet Şef yeni çıkaracağı kitap için Kıvanç'a iş teklifinde bulundu. Yemek tekniğini ve tatların bir biri ile olan uyumunu iyi yakaladığını söyleyen Mehmet Şef 'herkese iş teklifinde bulunmam' seni editör olarak yeni çıkaracağım kitabımda görmek istiyorum' dedi..

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 57. son bölümde yarışmacılar ödül oyunu için yarıştılar. Mehmet Şef, Mavi ve Kırmızı takımdan 50 kişilik Sebze Çorbası, Pirinç pilav, Et Sote ve Karışık Salata yapmasını istedi.

MasterChef jüri üyeleri değerlendirme sonucunda Mavi ve Kırmızı takımın yemeklerini çok beğendi ve Somer Şef her iki takımın da ödül oyununu kazandığını belirtti. Ödül oyunundaki yemekler Beşiktaş Belediyesi'nin Dost Eller Aşevi'ne götürüldü ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.