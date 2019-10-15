MasterChef dün akşam kim kazandı? 14 Ekim MasterChef kaptanlık ve ödül oyununu kim kazandı? soruları MasterChef'in son bölümünün ardından izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı MasterChef'te takımlar ödül oyununda çocuklar için orman meyveli iki katlı ve renkli yaş pasta yapıldı. Şefler yaptıkları tadımın ardından ödülü yani Somer Şef'in Masterclass'ın yer alacak takım belirlendi. İşte 14 Ekim MasterChef son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF'İN YENİ YARIŞMASI BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye 29. bölümde kaptanlık oyunu öncesi şefler MesterChef Türkiye'nin yeni yarışmacısını davet ettiler. MasterChef'in yeni ismi Kıvanç yarışmaya katılan son yarışmacı olacak...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam takımlar belirlendikten sonra ödül için tüm hünerlerini gösterdi. Ödül için iki takım orman meyveli iki katlı yaş pasta yaptı. 1 saatlik süre her iki takımı da zorlarken, çıkan pastaları şefler hem teknik hem görsellik hem de lezzet olarak değerlendirdi. Ve tadımların ardından en iyi yaş pastayı yapan Mavi takım oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyununu Suna kazandı ve Mavi takımın kaptanı oldu. Suna, Ekin'i Kırmızı takımın kaptanlığına seçti.

Mavi Takım: Suna (kaptan),Batuhan, Güzide, Yasin, Mustafa, Yekaterina, Eda

Kırmızı Takım: Ekin (kaptan),Cemre, F. Batuhan, Alican, Rıfat, Kıvanç, Murat

MASTERCEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef'te geçen hafta eleme potasına Açelya, F. Batuhan, Murat ve Yasin girdi. 4 yarışmacı dana incik yemeğini yaptı. Günün en başarılı yemeğini yapan isim Murat oldu. İkinci en iyi tabak ise Yasin'in oldu. En zayıf ve kötü tabağı çıkaran isim ise AÇELYA oldu.