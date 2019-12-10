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MasterChef dün hangi takım kazandı? 9 Aralık MasterChef'de kaptan kim oldu? MasterChef 64. bölüm fragmanı

MasterChef dün hangi takım kazandı? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. MasterChef'te dün akşam ilk olarak kaptanlık oyunu oynandı ve mavi - kırmızı takım yarışmacıları belli oldu. MasterChef ödül oyununu kazanan takım ise belli oldu. Peki MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte 9 Aralık 2019 MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar..

MasterChef Türkiye

MasterChef dün hangi takım kazandı? 9 Aralık MasterChef'de kaptan kim oldu? soruları yarışmanın izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor.. MasterChef'de bu akşam yarışmacılar kaptanlık oyunu için yarıştı. Yarışmada sessizliğiyle bilinen Cemre, "Yetti, artık kimseyi tanımayacağım" diyerek herkesi şaşkına çeviren bir tepki gösterdi. MasterChef 64. yeni bölüm fragmanı ise yayınlandı. İşte, 9 Aralık MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar...

MASTERCHEF 64. BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterClass eğitimi için yarışan iki takım jüri üyelerinin verdiği ekmek içi kış çorbası,  beef stroganoff, belle helene adlı üç çeşit yemeği çıkarmak için kıyasıya mücadele etti. Yemeklerin hazırlanmasının ardın jüri üyeleri yeni bir karar alarak yarışmacılara iki yeni yemek menüsü daha verdi. Toplamda 5 çeşit yapılan yemeğin ardından kazanan takım Ekin'in kaptanlık yaptığı Kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye kaptanlık oyununda 6 yarışmacı Yağlama yapmak için hünerlerini sergiledi. Kaptanlığı kazanan isim ise Güzide oldu. Güzide rakip takımın kaptanı olarak ise Ekin'i seçti.

İşte MasterChef takımları;

MAVİ takım kaptanı Güzide: Alican, Rıfat
KIRMIZI takım kaptanı Ekin: Cemre, Batuhan

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