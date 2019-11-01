MasterChef kim elendi? MasterChef ödül oyunu kim kazandı? sorularının cevabı dün akşam ekranlara gelen MasterChef 40. son bölümde belli oldu. MasterChef Türkiye'de bu hafta bir ilk yaşandı ve 6 kişi eleme potasına girdi. MasterChef eleme adayları Ekin, Rıfat, Alican, Eda ve Murat, Suna oldu. İşte 31 Ekim MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de heyecanla beklenen Masterclass'lardan biri de Danilo Şef'inkiydi. Şef'in istediği Karidesli Gnocci'yi en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

Haftanın merakla beklenen MasterChef Türkiye Masterclass'ında yarışmacılar kozlarını paylaştı. Kazananı Danilo Şef'in açıkladığı Masterclass'ta mutlu sona ulaşan isim Suna oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 40'ncı bölümünde bir eleme heyecanı daha yaşandı. Bu kez elemeye 6 kişi gitti. Ekin, Rıfat, Alican, Eda, Murat, Suna jüri üyelerinin verdiği yemeği yapmak için yeniden tezgah başına geçti. En iyi tabağı çıkarmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar daha sonra jüri üyelerine tabaklarını sundu. Alican, Ekin, Suna, Eda'nın tabakları jüri üyeleri tarafından beğenildi. Yarışmaya veda eden isim ise Murat oldu.

MASTERCHEF MURAT KİMDİR?

Murat Tokmak, 29 yaşında evli ve 2 cocuk babasıdır. Trabzonludur ve Trabzon'da yaşıyor. Aşçılık mesleğiyle uğraşıyor. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu mezunu.