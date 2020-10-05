TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının 4 Ekim'de yayınlanan haftanın finali bölümünde elenen Duygu Acarsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. MasterChef Duygu, hayatında yaşadığı zorluklar ve diğer yarışmacılarla girdiği polemiklerle adından söz ettiriyor. İşte MasterChef Duygu'nun hayatı ile ilgili detaylar...

DUYGU ACARSOY KİMDİR?

1985 yılında Ankara’da doğan Duygu Acarsoy, aslen Muğlalıdır. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları mezunu olan Acarsoy, şu anda aşçılık eğitiminin son yılını tamamlamaktadır.

MSA’da profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimini tamamladıktan sonra İspanya ve Almanya’da aldığı eğitimler ışığında birçok yerde şef olarak çalışmış; eğitmen olarak görev almıştır.

Duygu Acarsoy özellikle de ekşi maya ekmekler üzerine çalışmış, Ankara’da artizan ekmek, kruvasan ve tatlılar üreten bir işletmenin imalat koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Aynı zamanda AHEP Üniversitesi'nde eğitmen şef olarak görevini sürdürmektedir.