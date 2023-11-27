MasterChef'e veda etmişti! Alican Sabunsoy'un hastalığı sevenlerini endişelendirdi!

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Allstar'da geçtiğimiz akşam eleme heyecanı yaşandı. Potada olan isimlerden Hasan ile Barbaros ilk elemeden çıkarken Dilara, Esra, Alican ve Batuhan ikinci kez eleme oynadılar. En az başarılı olan Alican yarışmadan elendi. Somer Şef ve Danilo Şef'in konuşmalarında Alican'ın hastalığından dolayı daha dikkatli olması gerektiğini söylemelerinden sonra Herediter anjioödem (HAE) gündem oldu. İşte detaylar...

Alican Sabunsoy daha önce hastalığıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Pastayla alakam yoktur ama tatilde bolca çalışma fırsatı buldum. Talihsizlikler yaşadım burada. Çok rahatsızlandım, dile getirmek istemiyorum ama motivasyonumu etkiliyor. Kan hastalığım var. Kalıtsal bir hastalık zamansız atak geçirebiliyorum. Şiddetli ağrılarım oluyor. O da beni düşürüyor. Bahane değil. Yıllardır psikologlar mesleğin stresli bırak diyor. Doğduğumdan beri, bebekliğimden beri var bu rahatsızlığım. Ayakta kalmaya devam. 2019 finalinde de biraz rahatsızdım. Stres olunca direkt atak geçiriyorum."

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HEREDİTER ANJİYOÖDEM (HAÖ) NEDİR?

Herediter anjioödem (HAE), deri, mukoza ve iç organlarda ani ve tekrarlayan şişliklere neden olan kalıtsal bir hastalıktır. Bu şişliklere anjiyoödem adı verilir. HAE'de anjiyoödemler genellikle yüz, dil, boğaz, karın, genital bölge ve ayaklarda görülür.

HAE'nin nedeni, C1 inhibitör adı verilen bir proteinin eksikliği veya işlev bozukluğudur. C1 inhibitörü, vücudun bağışıklık sisteminin aşırı aktif olmasını önleyen bir proteindir. HAE'de C1 inhibitörü eksikliği veya işlev bozukluğu nedeniyle, bağışıklık sistemi aşırı aktif hale gelir ve bu da anjiyoödemlere neden olur.