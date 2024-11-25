EDA ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Yarışmaya İzmir'den katılan Eda Çağlayan, 26 yaşındadır ve aslen Makedon kökenlidir. Çocukluk yıllarından beri yemek yapmaya ilgi duyan Eda, daha önce dekor şefliği yapmıştır. Masterchef'e annesi ve anneannesinin önlüğüyle katılan Eda, mutfakta her detayı önemsemektedir.

EDA ÇAĞLAYAN KARİYERİ

Eda Çağlayan, dekor şefliği yaparak kariyerine başlamış ve mutfak konusundaki tutkusunu Masterchef Türkiye'ye taşıyarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Masterchef'e yufka ile katılan Eda, şeflerden 3 evet almayı başarmış ve ikili düellolarda rakiplerini geçerek ana kadroya girmeyi başarmıştır.