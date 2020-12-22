Maria ile Mustafa neden final yapıyor?

MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam ekranlara gelen 126. bölümle devam etti. Finale artık çok kısa bir süre kalan yarışmada bir eleme adayı daha bu akşam açıklandı...

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te oynanan 3'lü turda, gecenin eleme adayı 49 puanla Emir oldu. Özgül şeflerden aldığı 57 puanla üçüncü, Barbaros 65 puanla ikinci oldu. Serhat ise 66 puanla birinci seçildi.

MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN?

Barbaros, Emir, Eray, Özgül ve Serhat MasterChef’te finale kalan isimler. MasterChef finaliyle ilgili resmi açıklama yapılmadı ancak 10 Ocak 2021 tarihi işaret ediliyor. MasterChef ile ilgili bir diğer iddia ise finalin Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exxen’de yapılacağı.

MASTERCHEF 2020 ÖDÜLÜ NEDİR?

2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de birinci olacak kişiye verilecek hediye netleşmedi. Geçtiğimiz 2018 yılında MasterChef şampiyonana 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019'da ise son model bir otomobil ödülü vardı. Ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa veriliyor.