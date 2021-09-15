MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı ve eleme adayları belli oldu. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Salı akşamı, kırmızı ve mavi takım karşılıklı pilav düellosuna çıktı. Kazanan takım dokunulmazlığı alacak. Yarışmacılara bu bölümde; arpa şehriyeli pilav, Özbek pilavı, domatesli pilav, patlıcanlı pilav, meyhane pilavı, ciğerli iç pilav, mantarlı kaşarlı pilav yapmaları için ayrı ayrı süreler verildi. Düelloyu kazanan mavi takım oldu.

HASAN DOKUNULMAZ OLDU!

Takım oyununu kaybeden kırmızılılar, bireysel dokunulmazlık için Danilo Zanna'nın imza yemeğini yapıyor. Başarılı olan tabak eleme potasına gitmekten kurtulacak ve eleme adayı olarak da bir ismi seçecek. Dokunulmazlığı alan isim Hasan oldu.

14 EYLÜL ELEME ADAYLARI

MasterChef'te eleme adayları belli olur olmaz haberimizde yer alacak...