MasterChef eleme adayları kimler? Bu akşam MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Bu akşam MasterChef'te haftanın beşinci ve altıncı eleme adayları belirlendi. İşte kıyasıya mücadelenin yaşandığı 5 Eylül 2020 MasterChef son bölüm...

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam takım oyununda yarışmacılardan Yeşilçam'ın yıldızları arasında yer alan Oya Başar, Selda Alkor, Erhan Yazıcıoğlu ve Serdar Gökhan için bir menü çıkarmaları istendi. Yeşilçam'ın yıldızları tadına baktıkları yemekleri oylayarak bugünkü oyunu kazananı belirledi. Oyunu Mavi takım büyük bir üstünlükle kazandı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam Kırmızı takım dokunulmazlık için mücadele etti. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan mantarın ana aktör olduğu yaratıcı ve lezzetli tabakları çıkarmaları istendi. Gülşah, Emir, Eray en iyi tabakları çıkaran 3 yarışmacı oldu. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı EMİRoldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlığı kazanan Emir, beşinci eleme adayı olarak GÜLŞAH'ın ismini verdi. Takım oylamasında ise altıncı eleme adayı ERAY olarak belirlendi.

Haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan Barbaros haftanın üçüncü eleme adayı olarak Berker'i gösterdi. 4. eleme adayı da Mavi takımın kendi içerisinde yaptığı oylama sonucunda Ebru olarak belirlendi.

Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan Eray, eleme potasına ise Özgül'ü soktu. Duygu ise takım oylaması sonucunda ikinci eleme adayı oldu.