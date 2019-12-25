MasterChef eleme potasına kim gitti? DÜELLO ZAMANI! 24 Aralık MasterChef ikinci eleme adayı kim oldu

MasterChef eleme potasına kim gitti? sorusu dün akşam haftanın ikinci eleme adayının belirlendiği yarışmanın ardından merak edilmeye başlandı. soruluyor. MasterChef'te bu akşam yapılan 3 yemeğe şeflerin verdiği puanlarla haftanın ikinci eleme adayı belirlendi. MaterChef'te ilk eleme adayı dün en az puanı alan Ekin olmuştu. Final haftasında kalan 4 finalist hafta boyu yemekler yapacak ve şefler verdikleri puanlarla MasterChef 2019'un birincisini belirleyecek. İşte 24 Aralık MasterChef ikinci eleme adayı...

MASTERCHEF 75. BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF PUAN DURUMU 24 ARALIK

1. oyun

Somer Şef: Güzide 7, Alican 7, Cemre 6

Danilo Şef: Güzide 6, Alican 7, Cemre 5

Mehmet Şef: Güzide 6, Alican 6, Cemre 5

2. oyun

Danilo Şef: Güzide 6, Alican 6, Cemre 6

Mehmet Şef: Güzide 6, Alican 6, Cemre 7

Somer Şef: Güzide 5, Alican 6, Cemre 8

3. oyun

Somer Şef: Güzide 6, Alican 4, Cemre 5

Danilo Şef: Güzide 6, Alican 5, Cemre 6

Mehmet Şef: Güzide 6, Alican 5, Cemre 6

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Şeflerin bugünkü 3 yemeğin ardından verdiği puanlara göre Güzide 54 puana, Alican 52 ve Cemre 54 puana ulaştı. Böylece MasterChef Türkiye eleme haftasında ikinci eleme adayı ALİCAN oldu.

Dün de şeflerin verdiği puanların ardından Güzide 66 puan, Alican 50 puan, Cemre 60 puan ve Ekin 49 puana ulaştı. Böylece MasterChef final haftasının ilk eleme adayı EKİN oldu.