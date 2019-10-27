Masterchef Türkiye'nin 2. sezonunda yarışan Faruk Batuhan Öner, geçtiğimiz günlerde son eleme potasından çıkamayarak yarışmaya veda etmişti.

ÜNLÜ OYUNCUNUN ABİSİ ÇIKTI

"El lezzeti yoktur, doğru teknik vardır" sloganıyla yarışmada adından sıkça söz ettiren Faruk Batuhan Öner'in ünlü oyuncu Begüm Öner'in abisi olduğu öğrenildi.

"AYNI ANANIN EVLATLARIYIZ"

Kendisi gibi oyuncu Ceyhun Fersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren Begüm Öner, abisiyle birlikte çekildiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Farklı yönlere baksak da aynı ananın evlatlarıyız" notuyla paylaştı.

"GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Begüm Öner'in takipçileri ünlü oyuncun paylaşımına, "Kardeş miydiniz?", "Görünce çok şaşırdım" ve "Aaa, bilmiyordum" şeklinde yorumlar yaptı. Öner'in paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.