Masterchef Türkiye'de yarışmacılar kıran kırana mücadeleye devam ediyor. MasterChef Türkiye'de zorlu haftanın ardından üst üste zorlu oyunlarda başarı sağlayarak adını final haftasına ilk yazdıran yarışmacı belli oldu. Peki, Masterchef Türkiye final haftasına giden isim kim oldu? İşte o isim...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE FİNAL HAFTASINA GİDECEK İSİM!

Masterchef Türkiye'de yapılan zorlu yarışma sonucunda finale Uğur ve Hakan çıktı. Jüri, az farkla da olsa final haftasına gidecek isim olarak HAKAN'ı seçti ve rozeti verdi.

MASTERCHEF TÜRKİYE 21. BÖLÜM FRAGMANI

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