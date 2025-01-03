Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MASTERCHEF FİNAL TARİHİ 2025 | MasterChef büyük final ne zaman, bitti mi? Masterchef ne zaman bitiyor?

        MasterChef yeni bölüm ne zaman, bitti mi?

        MasterChef Türkiye'de şampiyonluk heyecanı nefesleri kesiyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetenekli yarışmacılar aylar süren zorlu mücadelelerde hünerlerini sergiledi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmada finale adını yazdıran Onur, Eda, Semih ve Kerem, son etapta karşı karşıya geliyor. Büyük finalin tarihi açıklanırken, mutfağın yeni yıldızının kim olacağı merakla bekleniyor. Peki, MasterChef yeni bölüm ne zaman, bitti mi? Masterchef ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 21:47 Güncelleme: 03.01.2025 - 21:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef Türkiye’de finale doğru heyecan giderek artıyor. Türkiye’nin en iyilerini belirlemek için yola çıkan yarışmada, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğinde uzun bir maraton geride kaldı. Onur, Eda, Semih ve Kerem, final biletini şampiyonlukla taçlandırmak için mutfakta son kez kozlarını paylaşacak. Peki, MasterChef büyük final ne zaman? İşte merak edilenler...

        2

        MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü 9 Ocak'ta ekranlara gelecek. İlk finalist 9 Ocak'ta ikinci finalist ise 10 Ocak'ta belli olacak.

        3

        MASTERCHEF 2024 NE ZAMAN BİTİYOR, FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU MU?

        MasterChef final tarihi belli oldu. MasterChef finali 11 Ocak Cumartesi yayınlacak.

        4

        MASTERCHEF TÜRKİYE'DE GEÇEN YIL KİM ŞAMPİYON OLDU?

        MasterChef Türkiye 2023 sezonunda Esra Tokelli birinci olmuştu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rize'de heyecan sürüyor!
        Rize'de heyecan sürüyor!
        Cenaze programında değişiklik
        Cenaze programında değişiklik
        ABD İran'ı vurma planı hazırladı
        ABD İran'ı vurma planı hazırladı
        Hastaneye giderken takside doğurdu
        Hastaneye giderken takside doğurdu
        Taşla öldürülmüştü, fail arkadaşı çıktı
        Taşla öldürülmüştü, fail arkadaşı çıktı
        1501 bebek uyuşturucu bağımlısı doğdu
        1501 bebek uyuşturucu bağımlısı doğdu
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        İmzaya kaldı! İstanbul'a geliyor
        İmzaya kaldı! İstanbul'a geliyor
        İsrail doğrudan savaşa hazırlanıyor
        İsrail doğrudan savaşa hazırlanıyor
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası