MasterChef yeni bölüm ne zaman, bitti mi?
MasterChef Türkiye'de şampiyonluk heyecanı nefesleri kesiyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetenekli yarışmacılar aylar süren zorlu mücadelelerde hünerlerini sergiledi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmada finale adını yazdıran Onur, Eda, Semih ve Kerem, son etapta karşı karşıya geliyor. Büyük finalin tarihi açıklanırken, mutfağın yeni yıldızının kim olacağı merakla bekleniyor. Peki, MasterChef yeni bölüm ne zaman, bitti mi? Masterchef ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
MasterChef Türkiye’de finale doğru heyecan giderek artıyor. Türkiye’nin en iyilerini belirlemek için yola çıkan yarışmada, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğinde uzun bir maraton geride kaldı. Onur, Eda, Semih ve Kerem, final biletini şampiyonlukla taçlandırmak için mutfakta son kez kozlarını paylaşacak. Peki, MasterChef büyük final ne zaman? İşte merak edilenler...
MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü 9 Ocak'ta ekranlara gelecek. İlk finalist 9 Ocak'ta ikinci finalist ise 10 Ocak'ta belli olacak.
MASTERCHEF 2024 NE ZAMAN BİTİYOR, FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU MU?
MasterChef final tarihi belli oldu. MasterChef finali 11 Ocak Cumartesi yayınlacak.