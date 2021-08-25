Masterchef Hamza kimdir? Sorusu izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye’de ana kadroya girmek için mücadele eden Hamza Mercimek hakkında detaylar araştırılıyor. İşte Masterchef Hamza'nın hayatı hakkında bilgiler..

MASTERCHEF HAMZA KİMDİR?

MasterChef 2021 ana kadrosunda yer alan Hamza Mercimek yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.24 yaşında olan ve iddialı konuşmaları ile dikkat çeken Hamza aslen Bolu doğumlu. Ailesinin de yemekle uğraştığını ifade eden Mercimek, Karaköy'de çalışıyor. Mercimek birçok otel ve restoran mutfağında çalışmıştır.

İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra liseye başlayan Hamza Mercimek, mutfağa olan aşkından dolayı okuduğu liseyi yarıda bıraktığını aktardı.