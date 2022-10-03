MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Tansiyonun hiç düşmediği MasterChef nefesleri kesmeye devam ediyor. Mavi takımın kaptanı olmak için kıyasıya mücadelelerin yaşanacağı MasterChef'te, yeni hafta da takımların nasıl oluşacağı merak konusu oldu. Peki MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 3 Ekim 2022 MasterChef Türkiye mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl oluştu? İşte merak edilen soruların yanıtı...