MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı başladı. Elemeye kalan 6 isimden 3'ü belirlendi. MasterChef'te heyecan dorukta. MasterChef kim elendi? 13 Eylül MasterChef Türkiye kim gitti? Soruları izleyeciler tarafından merak ediliyor.

MASTERCHEF 13 EYLÜLDE YAŞANANLAR

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Eleme oyunu oynayan 6 yarışmacıdan, ilk turda ana ürünün patlıcan olduğu yemekler yapmaları istendi. MasterChef Türkiye'de eleme turunun ilk etabı oynandı. Ana ürünün patlıcan olduğu yemekler yapan yarışmacılardan 3'ünün tabağı başarılı bulundu. 6 eleme adayından biri olan Eray kendisini potaya gönderen takım arkadaşlarına sitem etti. Eleme adaylarından biri olan Eray hayati oyun öncesi arkadaşlarına sitem ederek "Hak yerini bulacak" dedi.

MASTERCHEF'TE ELEMEYE KALANLAR

MasterChef Türkiye'de eleme turunun ilk etabı oynandı. Ana ürünün patlıcan olduğu yemekler yapan yarışmacılardan 3'ünün tabağı başarılı bulundu. Peki tabakları başarısız olarak eleme finali oynamak zorunda kalan 3 isim kim? İşte eleme finaline çıkacak o 3 yarışmacı...

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de elenen isim birazdan açıklanacak. Elenen isim açıklanır açıklanmaz sayfamızda olacaktır.