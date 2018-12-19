MasterChef kim elendi? MasterChef finale kimler kaldı? MasterChef Türkiye'de final haftası heyecanı. Birbirinden farklı yeteneği olan Masterchef adayları, Türkiye'nin Masterchef'i olmak için kıyasıya rekabet etmeye devam ediyor. İşte MasterChef'ten elenen isim ve finale kalan isimler...

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 18 ARALIK

Bonfile ile bir tane Türk mutfağından bir yemek bir tane de dünya mutfağından bir yemek yaptılar. Şefler tadımların ardından herkesi dışarıya aldı ve kazananı belirlemek için süre istedi. Şefler Burcu ve Kerem'i kararlarını açıklamak üzere yanlarına çağırdı. MasterChef'in elenen son yarışmacısı BURCU oldu ve büyük MasterChef finaline kalan KEREM oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?

MasterChef'te takım kaptanlığı yarışında Burcu, Kerem ve Uğur bir Sushi ustasının verdiği tarife göre Sushi yaptı. Son kaptanlık yarışında 3. olan Burcu oldu. Burcu sarı takımın kaptanı oldu. Kerem kaptanlık yarışını kazanarak mavi takımın kaptanı oldu. Uğur ise 2. olarak kırmızı takımın kaptanı oldu. Mavi takımın kaptanı olan Kerem, ilk önce kendi takımını kurmaya hak kazandı. Kaptanlar takımları koordine edip, şeflerin verdiği malzemelerle kendi menüleriyle en iyi yemekleri çıkarıp finale kalmaya çalıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE İLK FİNALİSTİ KİM OLDU?

Başlangıç için kaz ciğeri, ara sıcak için karides, ana yemekte kuzu incek ve tatlıda çikolata malzemeleri belirlendi. Kaptanlar kendi menülerini 2 saatte takım arkadaşlarıyla birlikte hazırladı. Yemekleri yaparken takım koordinasyonunu sağlamak da Burcu, Kerem ve Uğur'u oldukça zorladı. Yemekler yapıldı ve şefler tadımlarını yapıp değerlendirmelerini yaptı. Ardından MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti açıklandı. Hem şefliği hem de yemekleri daha iyi olan UĞUR, MasterChef Türkiye finalinde yarışmaya hak kazanan ilk yarışmacı oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye finali 23 Aralık Pazar günü saat 20.00'de canlı yayında yapılacak. Final bölümünde ezeli rakipler Kerem ile Uğur kıyasıya mücadele edecek, tüm hünerlerini gösterecekler.

MasterChef Jüri Üyeleri Kimler?

MasterChef Mehmet Yalçınkaya

Mehmet Yalçınkaya Türkiye’nin önde gelen executive cheflerinden biridir. 1974 yılında Bolu’da doğan Mehmet Yalçınkaya şuanda 44 yaşındadırç Türkiye’nin şef derecelendirmesinde en üst sırasında bulunur. 12 yaşında şeflik eğitimine başlamıştır aslen Bolu’ludur. Amcasından ilk eğitimini almıştır. Sonrasında mutfak eğitimlerini tamamlayan Mehmet Yalçınkaya ülke sınırlarında bir çok ünlü restoranta çalıştı sonrasında Fransa Almanya ve Katar’da da Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. İstanbul Kalamış Marina Hotel Executive Chef olarak görev yapmaktadır. 2012 de düzenlenen Dünya Aşçılar Olimpiyatları Gümüş Madalya kazandı.

MasterChef Hazer Amani



Hazer Amani şuan 41 yaşındadır ve aslen İran asıllıdır. İlk olarak Vedat Milor ile olan program yapmış ve tanınmıştır. Knorr reklamlarında pilav tarifi vermiştir. Hazer Amani Bein Grup televizyonunda Şefin Dünyası isimli programı sunmuştur. uzun yıllar yeni açılan Chilai restoranında master şef olarak çalışmıştır daha sonra Hazer Amani İstanbul’da bir ilk: Sokak lezzetleri restoranı açmıştır. uzun yıllar yeni açılan Chilai restoranında master şef olarak çalışmıştır.



ODTÜ’de sosyoloji mezunudur. Güney Afrika’da Cordon Bleu’de aşçılık eğitimi almıştır. ünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği konusunda master yapmıtır. 2011 yılının “En Yaratıcı Şef ödülünü almıştır.

MasterChef Somer Sivrioğlu

25 Mayıs 1971 de Türkiye de doğan Somer Sivrioğlu 47 yaşındadır. Somer Sivrioğlu 25 yaşında eğitim almak için Avusturalya’ya gitmiş ve oradan ünlü bir şef olarak ülkeye dönmüştür. Sidney’ ünlü bir Türk restoranı olan Efendy’i açmıştır. Efendy, kısa sürede Sydney’in en iyi restoranları arasına girmiştir. Avusturalya’da ve Türkiye de ünlü bir şef olmayı başarmıştır. Avusturalya’da bir çok programa katılmıştır. Somer Sivrioğlu Türkiye’de MasterChef programında jüri olarak yer alacaktır.

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