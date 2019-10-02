MasterChef'ten kim elendi? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. MasterChef'te rekabet her geçen gün artarken, yarışmada kalmak da gün geçtikçe zorlaşıyor. MasterChef 1 Ekim 2019 Salı akşamı yayınlanan bölümünde heyecan oldukça yüksekti. Önce dokunulmazlığı kazanan takım belirlendi. Ardından dokunulmazlığı kaybeden takım kendi için bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Son olarak belirlenen 4 eleme adayları, yani Eda, Batuhan, Bahri ve Alican MasterChef'te kalabilmek için en lezzetli ve doğru tabağı çıkarmak için çalıştı. 1 Ekim 2019 MasterChef son bölümde yaşananlar haberimizde.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye'de eleme yemeği, Mehmet Şef'in Terkib-i Çeşidiye ve Safranlı pilav yemeği vardı. Eda, Batuhan, Bahri ve Alican Mehmet Şef'in hazırladığı tabağa en yakın tabağı çıkarmaya çalıştılar. Elenen ise BAHRİ oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Murat ve Faruk Batuhan kazandı. Murat ve F. Batuhan takımlarında olmasını istedikleri yarışmacıları şöyle sıraladı.

Mavi takım kaptanı Murat: Suna, Cemre, Batuhan, Yasin, Mustafa, Bahri

Kırmızı takım kaptanı Faruk Batuhan: Ekin, Güzide, Açelya, Rıfat, Alican, Eda

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in dokunulmazlık oyununda ünlülere yemek yapıldı. MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ödül oyununda Mehmet Şef'in hazırladığı yemek oldu. Yapılan yemeklerin ardından jüri üyesinin yaptığı puanlamaların ardından kazanan takım Kırmızı oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kaybedip eleme heyecanı yaşayacak olan Kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık için bir kez daha mücadele etti. Somer Şef'in hazırladığı tabağa en yakın tabak çıkaran isim ise Cemre oldu ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Cemre'de elemeye gidecek isim olarak Batuhan'ının adını verdi.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için mutfağa geçti. Mehmet Şef'in hazırladığı en yakın tabağı hazırlayan isim ise Ekin oldu. Ekin elemeye gidecek ilk ismi Eda olarak açıkladı. Oylamada ise ikinci elemeye giden yarışmacı Alican oldu. Üçüncü ve dördüncü eleme adayları ise Batuhan ve Bahri oldu. Yarışmaya veda eden isim Bari'ydi.