MasterChef kim elendi? sorusu yarışmanın dün akşamki eleme gecesinin ardından yanıt buldu. MasterChef'in 68. yeni bölüm fragmanı da dün akşam yayınlandı ve büyük bir sürprizin geldiği anlaşıldı. Önümüzdeki hafta MasterChef'e Demet Akalın ve Alişan eşleri ile katılacak, çiftler mutfaktaki tüm hünerlerini gösterecek. İşte MasterChef yeni bölüm fragmanı ve dün akşam MasterChef'te elenen yarışmacı...

MASTERCHEF KİM ELENDİ? KİM VEDA ETTİ?

MasterChef'te bu akşam eleme yemeği tereyağlı bonfile oldu. Danilo Şef'in hazırladığı yemek teknik açıdan oldukça zordu. Elemeye kalan Güzide, yarışma sırasında zor anlar yaşadı. Rıfat ile Batuhan ise en iyi tabağı çıkarmak için kıyasıya mücadele verdi. MasterChef eleme gecesinde en iyi tabağı çıkaran isim Batuhan olurken elenen isim ise RIFAT oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

MasterChef'te ilk oyun dokunulmazlık için oldu. Kırmızı ve Mavi takım Konya'ya giderek, Konya yemeklerini hazırladı. En iyi menüyü çıkaran ise Kırmızı takım oldu. Cemre ve Ekim MasterChef'in ilk 5'ine girmeye hak kazandı.

Mavi takım yarışmacılarından Alican ve Güzide ise eleme potasına girmemek için mücadele verdi. Yeniden tezgah başına geçen Alican ve Güzide Karadesli Pad Thai menüsünü çıkarmaya çalıştı. En iyi tabağı çıkaran ve elemeden kurtulan isim Alican oldu.

MASTERCHEF 68. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef'in yeni bölüm fragmanın da Alişan, eşi Buse Varol ile birlikte, Demet Akalın da Okan Kurt ile MasterCheh'e konuk oluyor. Çifler mutfaktaki hünerlerini gösterirken eğlenceli anlar yaşanıyor...