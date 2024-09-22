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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim elendi, kim gitti? 22 Eylül Pazar MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? MasterChef elenen yarışmacı belli oluyor!

        MasterChef elenen yarışmacı açıklanıyor! 22 Eylül Pazar MasterChef kim elendi?

        MasterChef 2024'e veda eden yarışmacı bugün belli oluyor. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Şefler yarışmacılardan Bursa siyah inciri ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Peki, 22 Eylül Pazar MasterChef kim elendi, MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte 22 Eylül Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 16:39 Güncelleme: 22.09.2024 - 16:39
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        1

        MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. Eleme oyununun oynandığı 22 Eylül Pazar akşamı bir kişi hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 22 Eylül Pazar MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Şirin

        Kerem

        Yudum

        Beyza

        Erim

        Zübeyde

        3

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te haftanın son eleme adayı Muratcan oldu.

        5

        MASTERCHEF’TE MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?

        MasterClass eğitiminden başarıyla ayrılan yarışmacı belli oldu. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterClass'ı kazanan yarışmacı Onur oldu.

        6

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Alper (Takım Kaptanı)

        Onur

        Emre

        Eda

        Şirin

        Kerem

        Ezgi

        Nigar

        Nevzat

        7

        Kırmızı Takım

        Erim (Takım Kaptanı)

        Semih

        Kaan

        Zübeyde

        Beyza

        Yudum

        Hakan

        Ayşe

        Akın

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 EYLÜL?

        MasterChef'te elenen son isim Beril oldu.

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