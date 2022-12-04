BU HAFTA MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım eski yarışmacılar ile ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. jüri üyeleri yarışmacılardan, ayva ve zencefilden yemek yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkararak ödül oyununu kazanan yarışmacılar Tolga ve Sergen oldu.