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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef Türkiye'de veda eden yarışmacı...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Jüri koltuğunda Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in yer aldığı yemek yarışmasında eleme gecesi için nefesler tutulmuşken MasterChef'te elenen isim sorgulanıyor. İşte 2 Aralık 2022 Pazar MasterChef'te veda yarışmacı ve son bölümde yaşananlar...

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  • MasterChef kim elendi, kim gitti? 4 Aralık 2022 MasterChef Türkiye'de elenen isim kim oldu?

    MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım hafta boyunca kıyasıya rekabet ettiler. Dokunulmazlık oyunlarının sona ermesiyle eleme adayları da kesinleşti. Jüri üyelerince eğerlendirilen tabaklardan dün akşam en başarısız yemeği çıkaran isim ise hayallerine veda edecek. İşte 4 Aralık 2022 Pazar günü MasterChef Türkiye'de yaşananlar haberimizde...
  • MasterChef kim elendi, kim gitti? 4 Aralık 2022 MasterChef Türkiye'de elenen isim kim oldu?

    MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

    MasterChef Türkiye'de hafta boyunca oynanan oyunların ardından eleme adayları netlik kazandı. Buna göre; Burak Kaya, Gamze, Tolga ve Büşra eleme oyununda karşı karşıya gelecek.
  • MasterChef kim elendi, kim gitti? 4 Aralık 2022 MasterChef Türkiye'de elenen isim kim oldu?

    MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

    MasterChef Türkiye yarışmasında 4 Aralık Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim henüz belli olmadı. Elenen isim açıklandığında haberimiz güncellenecektir. 
  • MasterChef kim elendi, kim gitti? 4 Aralık 2022 MasterChef Türkiye'de elenen isim kim oldu?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    MasterChef'te yeni takımlar belli oldu. Haftanın takımları şu şekilde oldu:

    Mavi Takım

    Ayaz (Takım Kaptanı)

    Metin

    Görkem

    Yağız

    Burak Kaya 
  • MasterChef kim elendi, kim gitti? 4 Aralık 2022 MasterChef Türkiye'de elenen isim kim oldu?

    Kırmızı Takım

    Gamze  (Takım Kaptanı)

    Kıvanç

    Büşra

    Tolga
  • MasterChef kim elendi, kim gitti? 4 Aralık 2022 MasterChef Türkiye'de elenen isim kim oldu?

    BU HAFTA MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

    MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım eski yarışmacılar ile  ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. jüri üyeleri yarışmacılardan, ayva ve zencefilden yemek yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkararak ödül oyununu kazanan yarışmacılar Tolga ve Sergen oldu.

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