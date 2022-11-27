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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oluyor...

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Tüm hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları belli oldu. Bu akşam eleme potasından bir kişi hayallerine veda edecek. İşte 27 Kasım 2022 Pazar akşamı MasterChef'te elenen isim ve son bölümde yaşananlar haberimizde...

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  • MasterChef kim elendi, yarışmadan kim gitti? 27 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'ye elenen isim

    MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde nefesler tutuldu. Danilo, Mehmet ve Somer Şefin jüri üyesi olduğu MasterChef'te yarışmacılar en iyi yemeği çıkararak bir hafta daha programda kalmaya çalışacaklar. Bu akşam oynanan yarışmaların ardından bir kişi hayallerine veda edecek. İşte 27 Kasım 2022 Pazar günü MasterChef Türkiye'de yaşananlar haberimizde...
  • MasterChef kim elendi, yarışmadan kim gitti? 27 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'ye elenen isim

    MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

    Masterchef'in eleme potası da netlik kazandı. Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga haftanın eleme adayları oldu.
  • MasterChef kim elendi, yarışmadan kim gitti? 27 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'ye elenen isim

    MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

    MasterChef Türkiye yarışmasında 27 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim henüz belli olmadı. MasterChef'te elenen isim açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
  • MasterChef kim elendi, yarışmadan kim gitti? 27 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'ye elenen isim

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    Mavi Takım

    Burak Kaya (Takım kaptanı)

    Gamze

    Kıvanç

    Tolga

    Fatma Nur
  • MasterChef kim elendi, yarışmadan kim gitti? 27 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'ye elenen isim

    Kırmızı Takım

    Ayaz (Takım kaptanı)

    Metin 

    Görkem

    Yağız

    Büşra
  • MasterChef kim elendi, yarışmadan kim gitti? 27 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'ye elenen isim

    MASTERCHEF’TE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

    MasterChef Türkiye yarışmasında 20 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen Barış oldu.

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