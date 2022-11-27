MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde nefesler tutuldu. Danilo, Mehmet ve Somer Şefin jüri üyesi olduğu MasterChef'te yarışmacılar en iyi yemeği çıkararak bir hafta daha programda kalmaya çalışacaklar. Bu akşam oynanan yarışmaların ardından bir kişi hayallerine veda edecek. İşte 27 Kasım 2022 Pazar günü MasterChef Türkiye'de yaşananlar haberimizde...