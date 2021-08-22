MasterChef Türkiye'de ana kadroya katılacak 16. isim belli oluyor. Peki bu akşam ana kadroya giren kim oldu ve şimdiye dek kadroya girenler kimler?

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Yaratıcılık yemeği etabına çıkmayı başaran 7 yarışmacı, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen Kavun ana ürünüyle en başarılı yaratıcılık yemeğine imza atmak için tezgah başında mücadele verdi. Jüri şeflerin tadım yapması sonrasında 7 yarışmacı arasından en yaratıcı tabağı hazırlayan isim MasterChef ana kadrosunun 16. Ve son yarışmacısı olarak seçilecek. Kazanan isim belli olduğunda tüm detaylarıyla burada olacak.



MASTERCHEF 2021 ANA KADRO KAÇ KİŞİ?

TV 8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu yıl ilk 15 yarışmacı açıklandı. Diğer 1 kişi için ise yemek yarışı sürüyor. Ana kadrodaki yarışmacılar:

* Fatma Polat

* Milhan Erdem

* Dilara Başaran

* İbrahim Cingözler

* Tunahan Ak

* Şükrü

* Hamza

* Burcu

* Görkem

* Hasan

* Eren

* Tahsin

* Mert

* Safanur

* Emre