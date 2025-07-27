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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 27 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi? 27 Temmuz Pazar MasterChef ana kadroya giren 15. isim...

        27 Temmuz MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren isimler belli olmaya devam ediyor. 27 Temmuz Pazar günü ana kadroya katılmaya hak kazanan 15. yarışmacı açıklanacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olarak yer aldığı yarışmada ana kadroya giren isim araştırılıyor. Peki, 27 Temmuz Pazar ana kadroya giren 15. isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 16:33 Güncelleme: 27.07.2025 - 16:44
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        MasterChef'te son şans! Ana kadroya giren yeni isim belli oluyor. En başarılı tabağı yaparak ana kadroya dahil olan yarışmacılar sonrasında, yeni gruptaki isimler kıyasıya mücadele etmeye hazırlanıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 27 Temmuz Pazar MasterChef ana kadroya kim girdi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 15. İSİM KİM OLDU?

        MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren 15. yarışmacı açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        MASTERCHEF KİM KAZANDI?

        MasterChef'te ana kadroya giren 14. yarışmacı Gizem oldu.

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        ANA KADROYA GİREN 13. İSİM KİM OLDU?

        MasterChef'te ana kadroya giren 13. isim Özcan oldu.

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        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

        MasterChef'te ana kadroya giren ilk 14 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:

        1. Grup Yarışmacıları:

        Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

        Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

        Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

        Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

        Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

        MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

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        2. Grup Yarışmacıları:

        Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

        Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

        Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

        Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

        Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar

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        3. Grup Yarışmacıları:

        Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer

        Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu

        Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan

        Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem

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