MasterChef kim kazandı, 15. yarışmacı kim oldu?
MasterChef'te ana kadroya girme mücadelesi için heyecan dorukta! Kıyasıya mücadele ve lezzetli yemekleri ile şefleri etkilemeye çalışan yarışmacılar, önlük için yarışıyor. MasterChef'in yeni bölümünde şefler yarışmacılardan astarlı sütlaç yapmalarını istedi. İşte 28 Temmuz 2024 MasterChef serüvenine devam eden yarışmacı...
MasterChef'te 15. yarışmacı bugün netlik kazanıyor. MasterChef Türkiye'de 28 Temmuz Pazar akşamı yarışmacılar astarlı sütlaç ile şefleri etkilemeye çalışıyor. Ana kadroya alınacak kişi sayısının azalmasıyla heyecan artarken "Ana kadroya giren 15. isim kim oldu?" sorusu yanıtını arıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef 15. önlüğün sahibi kim oldu? İşte 28 Temmuz Pazar akşamı MasterChef'te yaşananlar...
MASTERCHEF 15. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef'te 15. önlüğün sahibi açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF 14. YARIŞMACI KİM OLDU?
Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en iyi yemeği yapan Ezgi ana kadroya 14. yarışmacı olarak girerek önlüğün sahibi oldu.
MASTERCHEF 13. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef'te 13. önlüğün sahibi Muratcan oldu.
MASTERCHEF 12. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?
Şefler tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, iki etaplı finalin sonunda en başarılı tabağın sahibi Eda 12. önlüğün sahibi oldu.
MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?
Zeynep
Hakan
Onur
Ümmühan
Deniz