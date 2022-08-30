MasterChef'te takım oyunu heyecanı nefesleri kesmeye devam ediyor. Takımların belli olmasının ardından, mavi kırmızı takımlar arasında rekabet kızışıyor. Dokunulmazlık ve eleme adaylarının belli olacağı yarışmada, hangi takımın kazanacağı araştırılmaya başladı. Peki MasterChef kim kazandı? 30 Ağustos 2022 MasterChef hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu? İşte MasterChef yaşanan son gelişmeler...