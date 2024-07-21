Kadro netleşiyor! MasterChef kim kazandı, 9. yarışmacı kim oldu?
MasterChef'te 9. yarışmacı bugün belli oluyor. MasterChef'te 21 Temmuz Pazar akşamı yarışmacılar tavuk ciğeri ile şefleri etkilemeye çalışacak. Son iki yarışmacının alınacak olmasıyla heyecan artarken "Ana kadroya gien 9. isim kim olacak?" sorusu yanıtını arıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef 9. önlüğün sahibi kim oldu? İşte 21 Temmuz Pazar akşamı MasterChef'te yaşananlar...
MasterChef'te heyecan dorukta! Ana kadroya girecek sadece 2 kişi kaldı. Kıyasıya mücadele ve lezzetli yemekleri ile şefleri etkilemeye çalışan yarışmacılar, önlük için kıyasıya yarışıyor. İşte 21 Temmuz 2024 MasterChef serüvenine devam eden yarışmacı...
21 TEMMUZ MASTERCHEF 9. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef'te kıyasıya yarış devam ediyor. 9. önlüğün sahibi belli olduğunda haberimize eklenecektir.
20 TEMMUZ MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRMİŞTİ?
20 Temmuz Cumartesi günü aana kadroya giren isim 8. isim Alper oldu.
19 TEMMUZ MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRMİŞTİ?
MasterChef Türkiye'de ikinci etapta ise yaptığı tabakla rakiplerini geride bırakan Serhat ana kadroya giren 7. yarışmacı oldu.
MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?
Zeynep
Hakan
Onur
Ümmühan
Deniz
Çağlar
Serhat
Alper
MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus