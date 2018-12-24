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TORNEDO YEMEK TARİFİ

MALZEMELER:

2 Dilim 4 cm. kalınlığında kesilmiş bonfile. Dilimlerin her biri 180 gr. civarında olmalı.

2 parça şerit halinde dana yağı

2 adet minik enginar içi

2 kaşık sos bearnez

1 parça mutfak ipi

SOS BEARNEZ:

75 gr. erimiş tereyağı

1 yumurtanın sarısı

2 yemek kaşığı beyaz şarap

1 -2 yemek kaşığı limon suyu

Tuz, biber. Biber olarak beyaz toz biber tercih ediyoruz ki sosun rengi bozulmasın.

Çok incecik kıyılmış bir tutam maydanoz.

Sosun yapılışı:

-Tereyağını yakmadan eritiyoruz.

-Bir kase içinde yumurta sarısını şarapla çırpıyoruz.

-Bu kaseyi içinde sıcak su bulunan başka bir kabın içine oturtuyoruz.

-Tereyağını damla damla aynen mayonez yapar gibi karıştırıyoruz.

-Limon, tuz ,biber ve kıyılmış maydanoz ekleyerek tadlandırıyoruz.

– Ilık olarak kullanıyoruz.

Enginarları haşlıyoruz.

Sosumuzu hazır ediyoruz.

Her iki tarafı tuz ve karabiberle iyice ovulmuş bonfilelerin dışına fotoğrafta görüldüğü gibi dana yağını sarıyoruz ve birer parça mutfak ipi ile bağlıyoruz. Etlerin iki yüzüne bıçakla çarpı işareti yapıyoruz ki daha kolay pişsinler. Bir teflon veya döküm tavayı kızdırdıktan sonra etleri tavaya koyup dört bir yanını çevirerek pişiriyoruz. Bu arada bonfilelerin yanına sarılı olan yağ eriyerek etin kendi yağıyla kızarmasını sağlayacaktır. Etinizin normal, yani ortası hafif pembe kalacak şekilde pişmesini arzu ederseniz alt ve üst kısımlarını 3 er dakika ayrıca yağlı yan kısımlarını da 5 er dakika yani toplam 15-16 dakika pişirmeniz yeterlidir. Bu süre den fazla pişen bonfile kurumaya başlayacaktır. Artık etlerin yanındaki yağları çıkartıp atıyoruz.

Ilık beklettiğimiz sostan birer kaşık enginarların içine koyuyoruz.

Servis tabağına önce ince kıyılmış yeşillik, üzerine eti, onun da üzerine enginarları oturtuyoruz. Yemeğimiz servise hazırdır.