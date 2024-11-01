Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım MasterChef'e konuk oluyor. MasterChef ekibi dış çekim için Uşak'a gidiyor. Uşak yöresine ait yemeklerin yapılacağı programda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yarışmacıların yaptığı yemekleri deneyimleyecek. Peki, MasterChef konuğu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kimdir? Özkan Yalım kaç yaşında, aslen nereli?" İşte detaylar...

ÖZKAN YALIM KİMDİR?

Özkan Yalım, 29 Aralık 1969 yılında Uşak Eşme’ye bağlı Köylüoğlu köyünde dünyaya gelmiştir.

1985 de Eşme Lisesinden mezun oldu. 5 yıl Türkiye’de kendi adına ticaretle uğraştı. 1990 yılında Belçika’ya gitti. 1993 yılından bu yana Uluslararası Nakliyat Lojistik faaliyetinde bulunmaktadır. Türkiye’de nakliye ve akaryakıt sektöründe faaliyet göstermektedir. 25 ve 26. Dönemde Uşak Milletvekilliği yaptı. 27. Dönem Uşak Milletvekili seçildi. AB Uyum Komisyonu Üyesi ve Türkiye – AB Karma Parlamento Eş Başkanı görevini yürütmektedir.