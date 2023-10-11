MasterChef krem karamel tarifi nedir? Krem karamel nasıl yapılır?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna gibi isimlerin yer aldığı MasterChef yarışmasında bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar mücadele ediyor. Şefler yarışmacılardan turu atlamaları için en iyi krem karamel tatlısını yapmalarını istedi. Peki, MasterChef krem karamel pidesi nasıl yapılır? İşte tadına doyamayacağınız krem karamel tarifi!

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KREM KARAMEL NASIL YAPILIR?

İlk olarak karameli hazırlamak için, şeker ve suyu küçük bir tavaya koyun. Tavayı büyük ocak gözüne yerleştirin ve yüksek ateşte şeker suyu emip koyulaşıncaya kadar pişirin. Karamelin rengi koyulaştıkça dikkatli olun, çünkü karamel hızla yanabilir. Karameli fark eder etmez ocaktan alın.

Hazırladığınız karameli hemen kapların içine dökün, çünkü soğudukça karamel katılaşır ve dökmek zorlaşır.

Ayrı bir kapta oda sıcaklığında yumurta sarılarını iyice çırpın. Sütü ve şekeri kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Ardından çırpılmış yumurta sarıları, portakal kabuğu rendesi ve vanilyayı ekleyip iyice karıştırın.