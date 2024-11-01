Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MasterChef Nigar sağlık durumu nasıl, ne oldu? MasterChef Nigar’a ne oldu? Nigar Akyıldız'ın sağlık durumu

        MasterChef Nigar sağlık durumu nasıl, ne oldu?

        MasterChef, Uşak'ta yemek yapan yarışmacılardan birinin fenalaşması ile gündeme geldi. MasterChef'te öne çıkan isimlerden biri olan Nigar "Çocuklar galiba bana bir şeyler oluyor" ifadeleri ile baygınlık geçirdi. Takım arkadaşları tansiyon düşüklüğünden şüphelenerek hemen doktor çağırdı. İzleyiciler, MasterChef Nigar'ın sağlık durumu ve hayatı hakkında araştırmalar yapıyor. İşte MasterChef Nigar sağlık durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 19:25 Güncelleme: 01.11.2024 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        MasterChef Nigar sağlık durumu nasıl?
        ABONE OL
        ABONE OL

        MasterChef Türkiye’de heyecan dolu anlar, bu kez bir sağlık sorunu nedeniyle gündeme geldi. Uşak'ta yemek yapan yarışmacılardan Nigar, kendini iyi hissetmediğini söyleyerek aniden fenalaştı. "Çocuklar galiba bana bir şeyler oluyor" diyerek baygınlık geçiren Nigar’a, tansiyon düşüklüğü yaşadığı düşünülen olay sonrası doktor müdahale etti. Takım arkadaşlarının endişeli bakışları arasında sağlık ekibi hızla müdahalede bulunarak Nigar’ın durumunu kontrol altına aldı. İzleyiciler ise bu olay sonrası, Nigar'ın sağlık durumu ve yaşadığı bu anlar hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. İşte detaylar...

        MASTERCHEF NİGAR SAĞLIK DURUMU NASIL?

        Nigar Akyıldız, MasterChef bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde takım arkadaşlarına bana bir şey oluyor çocuklar dedikten sonra dizlerinin üzerine düşecek. Takım arkadaşları tansiyonun düşmüş olabileceğini söyleyerek doktor'dan yardım isteyecek. Ekrana gelecek olan MasterChef yeni bölümde Nigar'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor.

        MASTERCHEF NİGAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        MasterChef'te bu sezon ana kadroya giren 15. yarışmacı olan Nigar Akyıldız yarışmaya Ankara'dan katılıyor. 50 yaşında olan Nigar Akyıldız 2 çocuk annesi. Bulgar göçmeni olan yarışmacı 11 yıldır butik pastacılık mesleğini icra ediyor. Asya mutfağı ve yerel mutfağa ilgisi biliniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 8 kişi öldü
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 8 kişi öldü
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        1 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        1 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Boşandılar
        Boşandılar
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi