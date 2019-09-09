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MasterChef ödül oyunu kim kazandı, kaptan kim oldu? 8 Eylül MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar

MasterChef ödül oyununu kim kazandı, takım kaptanları kim oldu? Sorusunun cevabı MasterChef izleyicisi tarafından merak konusu oldu. 14 yarışmacı 3 farklı yumurta pişirerek takım kaptanlığı için yarıştı. Peki, mavi ve kırmızı takımlarının kaptanları kim oldu? İşte, 8 Eylül MasterChef son bölümde yaşananlar...

MasterChef

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Sorusu MasterChef Türkiye izleicisi tarafından merak konusu oldu. 14 yarışmacı öncelikle takım kaptanlığı 3 farklı yumurta pişirerek kıyasıya yarıştı. Yarışmacı Yasin ise kaptanlık oyununda diskalifiye oldu. Jürinin değerlendirmeleri ise Kırmızı ve Mavi takımlarının kaptanı belli oldu.

YASİN DİSKALİFİYE OLDU!

Kaptanlık oyununda yarışmacı Yasin Obuz, istenen menü için kendilerine verilen sürenin bitimiyle elini masadan çekmesi gerekirken, bu kuralı ihlal etti ve Mehmet Şef tarafından kaptanlık oyunundan diskalifiye edildi.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Rıfat ve Orhan kazandı. Rıfat ve Orhan takımlarında olmasını istedikleri yarışmacıları şöyle sıraladı.

Mavi takım Rıfat: Faruk Batuhan, Açelya, Suna, Murat, Cemre, Güzide

Kırmızı takım Orhan: Batuhan, Eda, Ekin, Yasin, Nalan, Mustafa

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ödül oyununda kazanan takım Danilo Zanna ile Masterclas eğitimi alacak. Yapılan yemeklerin ardından jüri üyesinin yaptığı puanlamaların ardından kazanan takım Rıfat'ın kaptanlık yaptığı Mavi takım oldu.

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