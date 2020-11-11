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MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 10 Kasım MasterChef'te ödülü kazanan Ayyüce mi Esra mı?

MasterChef 2020'de dün akşam ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anılacağı ve sevdiği yemeklerin hazırlanacağı yeni bölümde, yarışmacılar ellerinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele etti. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 10 Kasım MasterChef'te ödülü kazanan Ayyüce mi Esra mı? İşte son bölümde yaşananlar

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 10 Kasım MasterChef'te ödülü kazanan Ayyüce mi Esra mı?

MasterChef 2020, dün akşam 10 Kasım özel programı ile izleyicisinin karşısına çıktı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anılacağı, birbirinden kıymetli anların yaşandığı programda, takımlar ödül oyunu için karşı karşıya geldi ve her iki takım da kendilerinden istenen, Atatürk'ün en sevdiği yemeklerden oluşan menüyü hazırladı. Sonrasında ise kazanan takımda oynanacak bireysel oyun ile bu haftanın ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 10 Kasım MasterChef'te ödülü kazanan Ayyüce mi Esra mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TEKİ BU HAFTAKİ ÖDÜL NE?

MasterChef Türkiye'de her hafta Salı günü oynanan ödül oyununun ikincisi bu akşam ekrana geldi. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da ödül 25 bin lira.

10 KASIM MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de bu akşam oldukça duygu yüklü anlar ekrana geldi. Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılışının 82. doğum gününde onun sevdiği yemeklerden oluşan bir menü yapılacak. Şefler, günün anlam ve önemine binaen yapılacak yemekleri açıkladı. Bu akşam, ödül oyununda takımların yapması gereken Atatürk’ün sevdiği yemeklerden oluşan menü şöyle;
- Etli bamya
- fava
- haşlanmış kuşkonmaz
- ıspanaklı el açması börek
- irmik helva

Şefler, bu yemeklerin hazırlanması için takımlara 1 saat süre verdi. Bu süre bittikten sonra şefler, hazırlanan beş çeşit yemeğin tek tek tadımını yaptı. Sonrasında ise hangi yemekte hangi takımın daha başarılı olduğunu açıkladı. Mavi takım; etli bamya, irmik helvası ve Fava yemeklerinde kazanırken Kırmızı takım ise ıspanaklı börek ve kuşkonmaz yemeklerinde galip geldi. Böylece Mavi takım, 3-2 galip gelerek ödül oyununu kazanan takım oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE HAFTANIN ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam keyifli bir ödül oyunu ekrana geldi. İlk turda takım olarak oynanan oyunda galip çıkan Mavi takım oldu. İkinci turda Mavi takımın yarışmacıları Esra, Özgül, Ayyüce, Ebru ve Serhat yarıştı. Ödül oyunu ikinci turu dört etaptan oluşuyor. Her turda en az puanı alan yarışmacı eleniyordu. Bu şekilde başlayan oyunun ilk etabında taze baharatlar sıvı şeklinde yarışmacılara tattırıldı. Bu etapta en az bilen Serhat oldu ve elendi. Özgül ile Esra dokuzar, Ayyüce ile Ebru yedişer tanesini doğru bilerek bir üst tura çıktı.

İkinci etapta yarışmacıların gözleri kapatıldı ve çeşitli peynirler tattırıldı. Ve yarışmacılardan bu peyniri doğru tahmin etmeleri istendi. Bu etapta en az bilen yarışmacı Ebru oldu ve elendi. Ayyüce, Esra ve Özgül sonraki etaba geçti.

Üçüncü etapta ise yarışmacılara çeşitli sorular soruldu. Soruların cevaplarını en az doğru tahmin eden Özgül elenirken finale Ayyüce ile Esra kaldı.

Son etapta ise çorba tadımı vardı. Mehmet şef tarafından çok çeşitli ürünler kullanılarak yapılan çorbanın tadına bakan yarışmacılar, içinde neler olduğunu bilmeye çalıştı. 22 adet ürün olan bu çorba içinde neler olduğunu yarışmacılar tek tek tahmin etmeye başladı. İki yarışmacı da yedişer ürünü doğru bildi. Bu durumda şefler, yarışmacılara onar saniye süre verdi. Esra, son tahminiyle ödülü kazanan yarışmacı oldu.

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