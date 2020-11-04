MasterChef 2020 sezonunda ilk kez oynanan ödül oyunu yarışmacılara motivasyon kaynağı olurken; şeflerin takımlardan yapmalarını istediği şeyler yüzleri güldürdü. Peki, MasterChef'te ödül oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 2020'nin 92. bölümünde ilk kez ekrana gelen ödül oyunu,3 Kasım ödül oyununu kazanan takım ve tüm detaylar...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de ödül oyunu takım kaptanları ile başladı. Kaptanlar, üç çeşit yemeğin ne olacağına takım arkadaşlarına danışarak karar verdi. Bu şekilde market alışverişi yaptıktan sonra planladığı yemekleri yapmaya başladı. Sonra bir anda Danilo şef, kaptanları durdurdu. Sonrasında kaptanlar, takımlardan ikişer arkadaşlarını seçti ve onları yönlendirmeye başladı. Kaptanlar, yemeğe dokunmayacak, sadece nasıl yapacaklarını söyleyeceklerdi. Serhat, Kırmızı takımdan Özgül ve Barbaros'u, Emir ise Mavi takımdan Eray ve Esra'yı seçti.

Oyun bu şekilde devam ederken şefler, yarışmacıların değişmesini istedi. Kırmızı takımdan Özgül - Barbaros yukarı çıkarken Uğur ve Ebru tezgah başına geçti. Mavi takımda ise Eray - Ebru ikilisi yerine Sefa, Furkan ve Ayyüce yemeklerin yapımına devam etti. Son kısımda ise şefler, tüm yarışmacıların aşağıya inmesini istedi. Bu andan sonra yemekler tüm takım olarak yapılmaya başlandı. Süre bitiminde kaptanları yemekleri şeflerin tadımına sundu. Şefler, tadım sonrasında hangi takımın daha başarılı olduğunu açıkladı. Şeflerin oybirliği ile bu akşam MasterChef'te ödül oyunu ilk turunda kazanan Kırmızı takım oldu.

Başlangıç tabağı: Kırmızı takım

Ana yemek: Mavi takım

Tatlı: Kırmızı takım

MASTERCHEF'TE 25 BİN LİRA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de ilk ödül oyununda Kırmızı takım yarışmacıları ikinci tura çıktı. Bu turda yarışmacılara, üstü kapalı olarak sunulan beş taze baharattan seçim yapmaları istendi. Yarışmacılar, kapakları kaldırarak şanslarına düşen taze baharat ile yapacakları yemekleri tasarladı. Ve ona göre market alışverişi yaptı. Bu turda yarışmacıların seçtiği baharatlar şöyle; Özgül - Tarhun, Ebru - Fesleğen, Serhat - Dereotu, Barbaros - Biberiye, Uğur - Nane...

Her yarışmacı, bu baharatlar yaratıcı bir yemek yaparak şeflerin beğenisine sundu. Şefler, yapılan yemeklerin tadına baktıktan sonra ilk olarak beşinci olan isim açıklandı. Ebru, ödül oyununda 5. olurken Özgül 4. olarak tamamladı. Gecenin üçüncüsü ise Serhat oldu. Şeflerin oybirliği ile gecenin en iyi yemeğini yaparak 25 bin liralık para ödülünü kazanan, ödül oyununu kazanan Uğur oldu.