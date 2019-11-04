MasterChef ödül oyununu kim kazandı? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. MasterChef'te yarışmacılar arasındaki gerilim zirve yapmış durumda. Özellikle takımlar belirlenirken, yarışmacılar arasındaki gerilim zirve yaptı. Yarışmacıların sayısı eşit olmadığı için Mavi takım 6 kişi, Kırmızı takım 5 yarışmacıdan oluştu. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık oyununda çiğ köfte yapıldı. Suna, Yasin, Alican, Mustafa ve Cemre en iyi çiğ köfteyi yapan yarışmacılar oldu. Kaptanlığı kazanan yarışmacı ise Cemre oldu. Cemre 3. kez mavi takım kaptanlığı alarak en çok kaptanlık alan yarışmacı oldu. Cemre, Şanlıurfalı bir anne ve anneannenin evde sürekli çiğ köfte yapmasının avantajını kullandığını söyledi.

MASTERCHEF TAKIMLARI BELLİ OLDU

MasterChef'te bu akşam mavi takım kaptanlığını alan Cemre, rakibi kırmızı takım kaptanlığına "kendi takımımda görmek istemediğim kişiyi kaptan yapacağım" diyerek Eda'yı seçti.

Mavi takım: Cemre (kaptan),Suna, Alican, Yasin, Kıvanç, Mustafa

Kırmızı takım: Eda (kaptan),Güzide, Batuhan, Rıfat, Ekin

Takımlar belirlenirken, Cemre'nin seçimleri tüm yarışmacılar arasında tartışmaya neden oldu. Kıvanç ile Suna arasındaki gerilim, Rıfat'ın Cemre'nin kendisini seçmemesine alınması, ve 4'lü koalisyon iddiaları gerilime neden oldu.

MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterClass ödülü için Lübnan mutfağından humus, babagannuş, tabbule, şiş tavuk, şiş köfte, sarımsaklı toum, kibbe (içli köfte),taş kadayıf yemekleri yapıldı. Humusu kırmızı takım kazandı. Babagannuşu mavi takım kazandı. Tabbuleyi mavi takım kazandı. Kibbeyi mavi takım kazandı. Şiş köfteyi kırmızı takım kazandı. Diğer yemeklerin de değerlendirmesi tamamlanınca MasterClass ödülünün sahibi belli olacak.