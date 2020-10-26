MasterChef Türkiye programında yaptığı yemeklerle şeflerden tam puan alan Özgül seyirciler tarafından merak ediliyor.

MASTERCHEF ÖZGÜL COŞAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Özgül Coşar 36 yaşındadır. Evli ve iki çocuk annesi olan Özgül, yarışmaya İstanbul’dan katıldı. Çocukları için hazırladığı doğum gününde yemek aşkını keşfettiğini belirten yarışmacı, hızlı olması ve mutfakta koordineli çalışmasının kendisine avantaj sağlayabileceğini söylemişti.

Bir dönem butik pastane işleten Özgül Coşar, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur. Birçok kursa katılmış, profesyonel pastacılık ve ekmekçilik eğitimi almıştır.