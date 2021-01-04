MasterChef dün akşam kim kazandı? Masterchef Şampiyonu 2020 kim oldu? soruları MasterChef Türkiye sevenleri tarafından merakla araştırılıyor. Bu yıl 3. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkan MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam ekranlara gelen final bölümüyle devam etti ve sevilen yarışmanın 2020 şampiyonu belli oldu...

Serhat ve Barbaros arasında gerçekleşen MasterChef final yarışmasında kazanan yarışmacı jüri üyeleri tarafından açıklandı. Peki MasterChef Şampiyonu 2020 kim oldu? İşte, 2020 MasterChef finalinde yaşananlar...

MASTERCHEF ŞAMPİYONU 2020 KİM OLDU?

MasterChef şampiyonu 2020 dün akşam belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye finalinde Serhat ve Barbaros 3 oyun oynandı. Yapılan yemeklerin ardından jüri üyeleri yarışmacılara verdiği puanları açıkladı.

Survivor 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı oldu ve büyük ödülün sahibi oldu.

2020 MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ

Merakla beklenen MasterChef Türkiye şampiyonluk ödülü açıklandı. 2020 MasterChef Türkiye birincisine verilecek ödül: 300 bin TL ödüllü Jeep Renegade oldu...

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

23 yaşındaki genç aşçı Serhat Doğramacı İstanbullu ve MasterChef Türkiye 2020 programına da İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 10 yıldır bu mesleğin içinde olduğunu söyleyen Doğramacı geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon katılmak istediğini belirtti. Liseden sınıf arkadaşı Burcu Bakır'la nişanlı olan Serhat Doğramacı evlilik için gün sayıyor.

Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahiptir.