Haberler Televizyon MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş kimdir? MasterChef Uğur kaç yaşında nereli?

MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş kimdir? MasterChef All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bugün MasterChef'in şampiyonları konuk olarak yarışacak. Bu noktada gözler geçtiğimiz sezonlarda yarışmaya damgasını vuran isimlerden olan eski MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş'ın hayatı hakkında bilgilere çevrildi. İşte "MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtları ile ilgili detaylar... Habertürk Giriş: 25.09.2023 - 18:28 Güncelleme: 25.09.2023 - 18:28 facebook

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MasterChef lahmahun teması ile gündeme geldi. MasterChef'te bugün eski şampiyonlar konuk olarak yarışacak. Yarışmanın izleyicileri için "MasterChef Uğur kimdir, mesleği ne ve nereli?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte MasterChef Uğur Kardaş hayatı ile ilgili bilinmesi gerekenler...

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UĞUR KARDAŞ KİMDİR? MasterChef Uğur, 1996 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Temel eğitimini Çanakkale'de tamamlamasının ardından Akdeniz Üniversitesi'nde üniversite eğitimini gerçekleştiren Uğur Kardaş, bir dönem memleketi Çanakkale'de 'Uğur Chef'in Mutfağı' adı altında mekan girişiminde bulunmuştur. Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulunmuştur. Türkiye, Almanya ve Hollanda' da 2020 ve 2022 arasında toplam 19 restoran danışmanlığı yapan Uğur Kardaş, menü danışmanlığı strateji planlama maliyet hesaplama gibi bir çok alanda çalışıyor.

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UĞUR KARDAŞ NE İŞ YAPIYOR? Uğur Kardaş gıda ve restorancılık üzerine danışmanlık hizmeti veriyor. Türkiye, Almanya ve Hollanda' da 2020 ve 2022 arasında toplam 19 restorant danışmanlığı yapmıştır. Şu anda Menü danışmanlığı, Strateji planlama, Maliyet hesaplama gibi bir çok alanda görev yapıyor. Uğur Kardaş 2018'de Masterchef Türkiye Şampiyonu olduktan sonra restorant danışmanlığı, restorant işletmeciliği ve aşçılık yaparak kariyerine devam ediyor. Uğur Kardaş'ın şu anda aktif halde bir restoran işletmesi bulunmamaktadır.

Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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