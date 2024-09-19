MasterChef Semih elendi mi? MasterChef Semih kimdir, kaç yaşında?
MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef ve Semih arasında yaşanan tartışma geceye damga vurdu. İkili arasında yaşanan diyalogda, Mehmet Şef'in başarılı yarışmacıya, 'Bizden iyi mi biliyorsun bu işi, haddini bil!' diyerek çıkıştığı görüldü. Yaşanan olay sonrası Semihcan Temiz'in önlüğü bırakarak stüdyoyu terk etmesi, "MasterChef Semih diskalifiye mi olacak, elenecek mi? MasterChef Semih kimdir?" sorularını beraberinde getirdi. İşte MasterChef Semih'in hayatı ve kariyeri...
MasterChef'te tansiyon yükseliyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı programda, yarışmacılar arasındaki rekabet sürüyor. Yayınlanan yeni bölümde MasterChef Semih ve Mehmet Şef arasında yaşanan diyalog tansiyonun yükselmesine yol açtı. Fragmanda Mehmet Şef'in Semih'e "Seni buradan kolundan tuttuğum gibi atarım" dediği görüldü. Peki, MasterChef Semih diskalifiye mi olacak, elenecek mi? MasterChef Semih kimdir? İşte detaylar...
MASTERCHEF SEMİH DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Yayılanan yeni bölüm fragmanında Semih'in yemeğin tadına bakarak, "Ben yediğimde bu böyle değildi şefim." ifadesi stüdyoda tansiyonun yükselmesine yol açtı. Semih'in bu açıklamasına sinirlenen Mehmet Şef'in "Seni var ya buradan kolundan tuttuğum gibi atarım. Sen her yemek sonrası, 'benim bildiğim böyle, benim bildiğim şöyle...' Yeter ya! Her oraya söylediğimde kafanı çeviriyorsun, sebep ne. Bizden iyi mi biliyorsun bu işi. Haddini bil!" dediği görüldü.
MASTERCHEF SEMİH ELENECEK Mİ?
Yaşanan olayın ardından Semih'in önlüğü bırakarak stüdyoyu terk ettiği görüldü. Semihcan Temiz yaptığı davranış yüzünden şefler özür dileyerek yarışmaya devam etti.
MASTERCHEF SEMİH KİMDİR?
Yarışmaya Maldivler'den katılan Semihcan Temiz, aslen Mersinli'dir. 26 yaşında olan Temiz, eğitim için 13 yaşından beri yalnız yaşamaktadır. Üniversitede işletme bölümünde okurken üçüncü sınıfta eğitimini yarıda bırakmış ve aşçılık eğitimi almaya başlamıştır. Semihcan Temiz, Mersin'de 8 ay bir restoranda çalıştıktan sonra, profesyonel mutfak kariyerine 2018 yılında başlamıştır. Montenegro, Dubai ve Maldivler'de çalışarak deneyim kazanmıştır.
Semihcan Temiz, üniversitede işletme okurken aşçılık kariyerine yönelmiştir. İlk olarak Mersin'de bir restoranda çalışmış, ardından Montenegro ve Dubai'de çalışmalarına devam etmiştir.
Son olarak Maldivler'de profesyonel mutfak sanatları ile ilgilenmiştir. MasterChef Türkiye yarışmasında ilk turda et tabağı ve dövme pilavı yaparak üç şeften de evet oyu almış ve ana kadroya dahil olmuştur. Yarışmada başarılı performanslar sergileyen Temiz, dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.