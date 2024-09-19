MASTERCHEF SEMİH DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Yayılanan yeni bölüm fragmanında Semih'in yemeğin tadına bakarak, "Ben yediğimde bu böyle değildi şefim." ifadesi stüdyoda tansiyonun yükselmesine yol açtı. Semih'in bu açıklamasına sinirlenen Mehmet Şef'in "Seni var ya buradan kolundan tuttuğum gibi atarım. Sen her yemek sonrası, 'benim bildiğim böyle, benim bildiğim şöyle...' Yeter ya! Her oraya söylediğimde kafanı çeviriyorsun, sebep ne. Bizden iyi mi biliyorsun bu işi. Haddini bil!" dediği görüldü.