MasterChef son bölümde neler oldu? MasterChef eleme adayları kimler? soruları yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. MasterChef'te bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Hafta başında yeniden kurulan Mavi takım ve Kırmızı takım arasında 29 Ağustos 2020 tarihli MasterChef’in 40. bölümünde 3. Dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet vardı. Büyük Taarruz’un başladığı Afyon’da şehrin yöresel yemeklerini özel misafirlerine yaparak dokunulmazlık oyununu oynandı. Bu oyun ile birlikte kaybeden takımda oynanacak bireysel dokunulmazlık oyunu ve oylama ile 5. ve 6. eleme adayları belirledi. MasterChef son bölümde yaşananlar haberimizde.

MASTERCHEF’TE 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de dün akşam özel misafirlere yapılacak yemekler ile dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyununda Afyon’un meşhur yöresel yemeklerinde oluşan bir menü, değerli konuklar tarafından tadıldıktan sonra oylandı. Kırmızı takım, Mavi takıma büyük fark atarak 3. dokunulmazlık oyununu kazandı.

Tadım sonra yemeklere göre takımların aldıkları oylar şöyle oldu;

-Tandır çorbası

8-4 Kırmızı takım

-İllibada sarması ( başlangıç )

11-1

-haşhaşlı bükme ( ara sıcak )

6-6

-Afyon Kebabı ( Ana yemek )

7-5 kırmızı takım

-Vişneli ekmek tatlısı

12-0 kırmızı takım

toplamda 44-16 kırmızı takım

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te dün akşam dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda dört yarışmacı arasında bireysel dokunulmazlık mücadelesi verildi. Eleme potasına girmek istemeyen yarışmacıları, ana ürün beyin olan yaratıcı bir yemek ile şeflerin karşısına çıktı. Şefler tadım sonrasında bireysel dokunulmazlığı kazananın Eray olduğunu açıklad

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef’te ilk dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda dört yarışmacı arasında bireysel dokunulmazlık mücadelesi verildi. Eleme potasına girmek istemeyen yarışmacıları, ana ürün beyin olan yaratıcı bir yemek ile şeflerin karşısına çıktı. Şefler tadım sonrasında bireysel dokunulmazlığı kazananın Eray olduğunu açıkladMasterChef Türkiye'nin Salı günü yapılan dokunulmazlık oyununu sonrasında haftanın ilk iki eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Gülşah olmuş ve eleme potasına Emir'i göndermişti. Sonrasında mavi takımda ikinci eleme adayını belirlemek için oylama yapıldı. Altı yarışmacı arasından adı en çok Ayyüce, gecenin ikinci eleme adayı oldu. Böylece ilk eleme adayları Emir ve Ayyüce oldu.

Haftanın 2. Dokunulmazlık oyununu yine kırmızı takımın kazandı. Mavi takımda bir kez daha bireysel dokunulmazlık oynadı. Bireysel dokunulmazlığı MasterChef Duygu kazandı ve MasterChef Uğur'u 3. eleme adayı olarak belirledi. Mavi takımda yapılan oylama sonrasında en çok adı yazılan Gülşah ise 4. eleme adayı oldu.

Haftanın son dokunulmazlık oyunu sonrasında Mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dört yarışmacı arasından en iyi tabağı çıkaran Eray oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray, eleme potasına gönderdiği Berk, MasterChef'te haftanın 5. eleme adayı oldu. Mavi takım kendi içinde yaptığı oylama sonucunda 6. eleme adayı olarak Duygu'yu belirledi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA YAPILAN MENÜ

Afyon'da Kocatepe Başkomutan Tarihi Milli Parkı'nda takımlar, şu yöresel yemekleri yaparak yarışacak;

Tandır çorbası

Illıbada sarması ( başlangıç )

Haşhaşlı bükme ( ara sıcak )

Afyon Kebabı ( Ana yemek )

Vişneli ekmek tatlısı

MASTERCHEF 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI