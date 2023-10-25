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MasterChef'te rekabet ve heyecan hız kesmeden devam ederken Pazartesi gecesi takım kaptanları ve yarışmacıları belli oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadele yaşanırken haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacı hayallerine veda edecek. Pazartesi akşamı ise yeni takımlar oluşturuldu ve bunun için kaptanlık oyunu oynandı. Dün akşam ise tüm yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıran kırana mücadele etti. İşte 24 Ekim 2023 Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ile ilgili ayrıntılar...