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        Haberler Televizyon MASTERCHEF'TE ELEME HEYECANI | 21 Ekim 2023 Cumartesi MasterChef'te eleme potasına giren son yarışmacı kim oldu?

        MasterChef'te eleme heyecanı yaşanıyor! Bir isim daha potaya girdi

        Pazar gününe sadece saatler kala MasterChef All Star'da, eleme potası heyecanı vardı. 21 Ekim akşamı ekranlara gelen yeni bölümde bir şef daha adını eleme potasına yazdırdı. Şimdi, Pazar günü yayınlanacak olan bölümde tüm eleme adayları kıyasıya mücadele verecek. İşte, son isimle beraber tüm MasterChef eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 17:26 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:26
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        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde bir kişi daha eleme potasına girdi. Kıyasıya mücadele, yarın yapılacak eleme gecesiyle daha da kızışacak. Bu akşam bir şef adayı daha hayallerine veda etmeye çok yaklaştı. İşte, MasterChef All Star'da eleme potasına giren son yarışmacı....

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        21 EKİM MASTECHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Haftanın son eleme adayı Tanya oldu.

        Böylece eleme potasına giren isimler belli oldu; Azize, Kıvanç, Eren, Cemre, Alican, Sergen ve Tanya.

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        20 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef ödül oyununu kazanan isim Kıvanç oldu.

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        20 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Mavi ve kırmızı takım Lüleburgaz'a misafir oldu. Şefler, Trakya mutfağından pilaska, gerdan çorbası, kaymaklı lahana aşı, Elbistan tava ve hayrabolu tatlısı için karşılaştı. Gecenin galibi mavi takım oldu.

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        20 EKİM MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde Alican ve Sergen eleme potasına girdi.

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        19 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Bireysel dokunulmazlık oyununu Barbaros kazandı.

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        19 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Dokunulmazlıkta kazanan Kırmızı Takım oldu.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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