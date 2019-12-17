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MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? 16 Aralık MasterChef dün hangi takım kazandı?

MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. MasterChef'te kaptanlık oyunu için bu kez ünlü isimler yarıştı. Demet Akalın eşi Okan Kurt ve Alişan ile eşi Buse Varol takımları belirlemek için mücadele etti. MasterChef'te dün akşam ilk eleme adayı belirlendi. Peki MasterChef dün hangi takım kazandı? İşte 16 Aralık 2019 MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar..

MasterChef Türkiye

MasterChef dün hangi takım kazandı? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. MasterChef'te bu akşam takımları ünlü isimler belirledi. Demet Akalın Okan Kurt ile Alişan Buse Varol çiftleri Mavi ve Kırmızı takımı belirlemek için tezgah başına geçti. En iyi omleti yapan çift ilk takımı belirledi. Ardından ödül oyunu için yarışmacılar mücadele etti. Peki MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? İşte 16 Aralık MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar...

MASTERCHEF 69. BÖLÜM FRAGMANI

 

MASTERCHEF'TE İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te finale kalan 5 yarışmacı ilk eleme oyunu için yeniden tezgah başına geçti. Güzide, Cemre, Alican, Batuhan ve Ekin eleme potasına girmemek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmacılar, Mehmet Şef'in hazırladığı Ördek Sirit adlı yemeği yapmaya çalıştı. En iyi tabağı çıkaran isim Batuhan, Cemre, Ekin ve olurken ilk elemeye kalan isim ise Alican oldu.

 

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye kaptanlık oyununda Demet Akalın eşi Okan Kurt ve Alişan eşi Buse Varol ile yarıştı. En iyi omleti yapan isim ise Demet Akalın ile eşi Okan Kurt oldu. Ünlü çift Mavi takım için yarışmacılarını belirledi.

Mavi Takım: Demet Akalın, Okan Kurt, Batuhan, Alican, Cemre

Kırmızı takım: Alişan, Buse Varol, Ekin, Güzide

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterClass eğitimi için yarışan iki takım jüri üyelerinin verdiği mangal menüsü için kıyasıya yarıştı. Ünlüler ile yarışmacıların mücadelesi izleyenlere de keyifli anlar yaşattı. Yemeklerin hazırlanmasının ardından en iyi menüyü çıkaran takım Mavi takım oldu.

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