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Alican Sabunsoy kimdir? kaç yaşında? nereli?

MasterChef Türkiye'nin yarışmacısı olan Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? gibi sorular sosyal medya gündeminde merak edilmeye başladı. İşte Alican Sabunsoy hayatı...

Alican Sabunsoy

Tv 8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından birisi olan Alican Sabuncu'nun hayatını sizler için araştırdık. İşte Alican Sabuncu hayatı...

ALİCAN SABUNSOY HAYATI

Alican Sabunsoy 5 Ocak 1991 yılında Adana'da doğdu. Ortaokulu ve liseyi Adana'da üniversiteyi ise Mersin Üniversitesinde Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü okumuştur. Mutfağa Mersin Üniversitesi'nde bir şef ile tanışarak okulunun ikinci senesinde çalışmaya başlamıştır. Uzakdoğu ve kebap yemeklerinde uzmanlaşmış ve Adana'da şeflik yapmaya başlamıştır. Daha sonra ise İstanbul'a taşınmış ve kariyerini İstanbul'da sürdürmeye devam etmiştir.

 

 

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