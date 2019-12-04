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MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? MasterChef'te DEĞİŞİKLİK! 3 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

MasterChef Türkiye eleme adayları dün akşam belli oldu. 3 Aralık MasterChef Türkiye'de Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için zorlu mücadele verdi ve eleme sisteminde kritik bir değişikliğe gidildi. Peki, MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef dokunulmazlık kim kazandı? MasterChef 60. yeni bölüm fragmanı...

MasterChef Türkiye

MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. Son 7 yarışmacının kaldığı MasterChef'te adım adım finale yaklaşılıyor. Finale giden yarışmada da yeni kurallar geliyor. O kurallardan birisi de eleme sistemine geldi. Bu akşam sadece 1 tane eleme adayı belirlendi. Toplamda ise 3 eleme adayı belirlenecek ve eleme oyunu bu 3 yarışmacı arasında oynanacak. İşte MasterChef 60. yeni bölüm fragmanı...  

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşamki dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı takım 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Üsküdar'da tüm vatandaşlara hizmet veren rehabilite merkezinde 11 engelli bireye yemek yaptı. Ancak oylamada beklenmeyen bir şey yaşandı. Tadımlara bakan misafirlerden birisi her iki takıma da oy kullandığı için oylar eşit çıktı. Bu durumda şefler herkesin eleme adayını belirleyecek oyuna katılmasına karar verdi.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te bu akşam tüm yarışmacıların girdiği eleme adayı belirleme oyununda Danillo Şef'in kış tüneli yemeği yapıldı. Yine yarışamcıların kıyasıya mücadelesine sahne olan yemeği en iyi Batuhan yaptı. Ardından da Cemre, Ekin, Güzide ve Alican potaya girme tehlikesini atlattı. Geriye yemekte malzemesi eksik olan Yasin ve Rıfat kaldı. Ve şefler ilk eleme adayını YASİN olarak açıkladı.

MASTERCHEF ELEME SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

MasterChef'te eleme sistemi bu haftadan itibaren değişti. Artık eleme konseyi yapılmayacak yani oylama olmayacak. Her gün bir takım oyunu oynanacak. Daha sonra kaybeden takım bireysel olarak bir oyun daha oynayacak. En kötü tabağı çıkaran yarışmacı eleme potasına girecek. Bu şekilde haftada 3 defa oynanacak oyunların sonunda belirlenecek 3 eleme adayı eleme oyunu oynayacak.

 

MASTERCHEF TÜRKİYE TAKIMLARI

Pazartesi günü kaptanlık için çöp şiş yapıldı. En iyi tabağı çıkaran Alican Mavi takım kaptanı oldu. Alican Kırmızı takımın kaptanlığına Cemre'yi seçti.

Mavi Takım: Alican (kaptan),Güzide, Rıfat, Ekin

Kırmızı Takım: Cemre (kaptan),Yasin, Batuhan

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